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Проти батьків 16-річного підозрюваного в ДТП в Харкові відкрили справу

Автор: Анастасія Рокитна

До кримінальної відповідальності можуть притягнути батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського. Він є фігурантом смертельної ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 - невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки", - сказав Чубенко.

За його словами, підозр у справі, що стосується обох батьків, ще не висували.

Стаття 287 передбачає покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі. Ст. 166 - обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

Нагадаємо, Миколу Харківського відправили до СІЗО.

Раніше повідомлялося, що на проспекті Гагаріна в Харкові автомобіль Infiniti проїхав перехрестя на червоне світло і на високій швидкості врізався в Chevrolet, внаслідок чого загинув водій другого автомобіля.

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ДТПХарків