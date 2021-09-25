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Проти екс-директора УКФ порушили кримінальне провадження

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Субота 25 вересня 2021 03:45
Проти екс-директора УКФ порушили кримінальне провадження Фото: екс-директор УКФ Юлія Федів (facebook.com/yuliia.fediv)
Автор: Анна Полисученко

Проти екс-директора УКФ порушено кримінальне провадження. Це повідомила колишній директор Українського культурного фонду Юлія Федів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку екс-директора УКФ Юлії Федів.

"57 млн ​​збитків і кримінальне провадження - так виглядає подяку держави за роки самовіддачі, важкої праці і розвитку цілого установи", - говорить Федів.

За три роки діяльності в основному перевіряли інституційну підтримку і гранти.

"Цікаво, що немає жодного зауваження по суті до проведених заходів грантоотримувачів, позиція Мінкульту абсолютно пасивна, тільки тихо працюють аудитори, яких хвилювали тільки КВЕДи ... На думку ДАСУ, винна у всіх цих порушеннях тільки я - адже я підписала договір. Договір, який пройшов кількаетапну перевірку Фонду, отримав схвалення Наглядової ради та узгодження Мінкульту", - додала екс-директор УКФ.

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Кримінальне провадження
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