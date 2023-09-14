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Против тренда. Многолетний лидер ПСЖ переехал в Катар вместо Саудовской Аравии

Фото: Марко Верратти примерил футболку "Аль-Араби" (facebook.com/alarabiclub1952)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти сменил французский "Пари Сен-Жермен" на катарский "Аль-Араби".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний хавбек переехал на Ближний Восток. Вместо аравийской Профессиональной лиги итальянец выбрал Лигу звезд Катара.

Верратти подписал с "Аль-Араби" контракт на три года. ПСЖ получил за хавбека ориентировочно 45 млн евро. В новой команде звезда сборной Италии будет выступать под 7-м номером. "Аль-Араби" выиграл конкуренцию за хавбека у аравийского "Аль-Хиляля".

Верратти отдал ПСЖ 11 сезонов. На "Парк де Пренс" он перебрался из родной "Пескары" за 12 миллионов еще в 2011 году. В составе парижан итальянец провел 416 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 61 ассист. С "Пари Сен-Жермен" Верратти выиграл 9 чемпионских титулов, а в сборной Италии триумфовал на Евро-2020.

"Аль-Араби" – падший катарский гранд. Столичная команда выиграла 7 чемпионских титулов, но последнее "золото" завоевала еще в сезоне 1996/97. За последние два года "красные дьяволы" выиграли Кубок эмира Катара и Кубок федерации.

 

 

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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ПСЖ