Протести, сутички і барикади: антивакцинатори намагалися прорватися до парламенту Болгарії

Повідомляється, що сьогодні прихильники партії "Відродження" вийшли на протести біля пам'ятника Царю-визволителю, але ближче до полудня з екрану пролунав заклик до того, щоб перемістити акцію до парламенту.

"Болгарський народ використовує своє право на протест, тому що "зелений сертифікат" є незаконним", - заявила депутат від "Відродження" Олена Гунчева.

Фото: протести антивакцинаторів в Болгарії (GettyImages)

Також повідомляється, що протестувальникам вдалося прорвати поліцейське оточення і дістатися до дверей Національних зборів, але входи виявилися забарикадованими. Крім того, засідання парламенту закінчилося пообіді і всі депутати розійшлися.

Протестувальникам біля чорного входу до парламенту заявили, що їх не пустять всередину для переговорів. Вони пообіцяли, що ще повернуться, але вже будуть готові до більш агресивних дій. Однак ближче до вечора акція біля парламенту закінчилася, частина протестувальників перемістилася під офіс Міністерства охорони здоров'я.

Також повідомляється, що в зіткненнях постраждали вісім поліцейських, у багатьох з них зламані ребра. Ще до початку акції був затриманий чоловік з газовим пістолетом.