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Протести проти COVID-перепусток у Франції зібрали понад 40 тисяч осіб

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 40 610 осіб у суботу у Франції взяли участь у чергових акціях протесту проти санітарних перепусток. За даними МВС, в країні відбулася 171 акція.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення France Info.

У Парижі на демонстрації вийшли близько 5 тис.осіб, в Ліоні - всього 400. По всій країні поліція затримала п'ять осіб, у тому числі трьох у Парижі. Жоден правоохоронець не постраждав.

Минулої суботи в акціях протесту взяли участь 45 тис. осіб.

Головною причиною невдоволення населення є розширення зони дії санітарних перепусток.

Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.

Відзначимо, їхнє введення викликало в країні масштабні протести, під час яких є постраждалі та заарештовані.

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Франція