Протести в Польщі проти посилення заборони абортів переросли в сутички з поліцією

У Варшаві (Польща) напередодні відбувся масовий протест через рішення Конституційного суду посилити заборону абортів. У нього втрутилася поліція.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, вчора Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього, під будівлею суду зібралося близько тисячі людей. Вони принесли плакати з гаслами та запалювали свічки, назвавши рішення суду "похоронами прав жінок".

Протестувальники вирушили до офісу партії "Право і справедливість", але поліція перекрила вулицю і не пустила людей під стіни будівлі, заявивши що акція протесту є незаконною через внесення Варшави до "червоної зони". Вони наказали людям розійтися, погрожуючи в іншому разі застосувати силу.

Протестувальники вирушили до будинку лідера ПіС Ярослава Качинського, де їх очікували правоохоронці. Мітингарі в черговий раз проігнорували їх заклик розійтись мирно. Після цього почалися сутички - окремі протестувальники кидали у поліцію каміння, силовики застосували сльозогінний газ, декількох людей затримали.

Нагадаємо, на вулиці Бангкока (Таїланд) 17 жовтня вийшло більш як 23 тисячі осіб. Продемократичний протестний рух закликав до відставки уряду.