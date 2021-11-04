Протести "антивакцинаторів" та кадрові перестановки у Кабміні: новини за 3 листопада

В Україні відбулися акції протесту "антивакцинаторів", Верховна рада звільнила низку міністрів, в Україні хочуть перейменувати декілька міст. Докладніше про те, що сталося у середу, 3 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Заблоковані вулиці та молитва за "порятунок роду": по Україні пройшли протести "антивакцинаторів"

В Україні, зокрема в Києві, пройшли акції протесту "антивакцинаторів". В Одесі навіть пройшла молитва за "порятунок роду". В Києві протестувальники вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень, захистити людство від чіпізації і врятувати "їхніх дітей". Протестувальники заблокували проїжджу частину по ходу мітингу.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів". Він назвав його насмішкою над медиками.

Більш детально про "антивакцинаторські" протести в Україні, в матеріалі РБК-Україна.

Кадрові перестановки в Кабміні. Хто може зайняти вакантні місця міністрів

В середу, 3 листопада, Рада звільнила ряд міністрів: міністра оборони України Андрія Тарана; міністра стратегічних галузей Олега Уруського; міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова; міністра економіки України Олексія Любченка; міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.

Фракція "Слуга народу" направила Кабінету міністрів кандидатів на вакантні посади в уряді. СН пропонує:

Ірину Верещук - на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Юлію Свириденко - на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.

Павла Рябікіна - на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС

У Російській Федерації розбився вантажний літак, на борту якого були 7 осіб. Катастрофа сталася в Іркутській області.

За попередніми даними, отриманими Міністерством закордонних справ України, на борту Ан-12 були українці. Попередньо, в літаку перебували двоє громадян.

Дружину Семенченка запідозрили у крадіжці з фонду батальйону "Донбас"

Служба безпеки України запідозрила дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка в крадіжці грошей "Благодійного фонду батальйону "Донбас". За даними слідства, вона привласнила не менше 150 000 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформоване джерело.

За словами джерела, мова йде про дружину колишнього комбата Донбасу Наталію Московець (Музика). Дану інформацію вона підтвердила у своєму Facebook. Згідно релізу на сайті СБУ, жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, проводила розрахункові операції та знімала готівку.

Не вважає політв'язнем. Президент Грузії повторила, що не помилує Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі повторила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Михайла Саакашвілі і не має наміру повертатися до цього питання. Вона також відмовилася вважати його політичним в'язнем.

"Моя позиція щодо помилування експрезидента тверда і незмінна - ні і ніколи", - сказала вона. Зурабішвілі додала, що більше до питання помилування Саакашвілі вона повертатися не буде. Глава держави також заявила, що не вважає колишнього президента політичним в'язнем.

В Україні хочуть перейменувати низку міст: які саме і чому

В Україні можуть перейменувати деякі міста, щоб привести їх назви у відповідність з правописом і стандартами державної мови та вимогами норм "мовного закону".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь вже звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з відповідною пропозицією, підписавши кілька десятків звернень. Зазначається, що така ініціатива послідувала після численних скарг громадян на те, що назви низки н.п. носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису, розповів чиновник в ефірі "Українського радіо". Детальніше про те, про які міста йде мова – в матеріалі Styler.

Поразка, за яку не соромно. "Шахтар" мінімально поступився "Реалу" в ЛЧ

Донецький "Шахтар" в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів мінімально поступився На виїзді мадридському "Реалу" - 1:2. За "вершкових" дублем відзначився Бензема, у "гірників" результативний удар на рахунку Фернандо.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні оголошено штормове попередження та тумани

В Україні оголошено штормове попередження на четвер, 4 листопада. Також країну накриють тумани.

У західному регіоні вони будуть поодинокими, в той час, як на решті території доволі густими, інколи під час туманів може спостерігатися невелика морось. Завтра буде хмарно з проясненнями.