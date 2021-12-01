Протестують всіх. У Данії заражений "Омікроном" відвідав концерт з 2 тисячною публікою

Данське управління охорони здоров'я заявило, що у людини, яка відвідала концерт з 2 тисячною публікою, виявили штам "Омікрон". Через що тепер на COVID протестують всіх там присутніх глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National News.

За інформацією місцевих ЗМІ, концерт відбувся у північному місті Ольборг минулої суботи. Там, у концертній залі знаходилося близько 1600 осіб.

Зазначено, що у всіх відвідувачів перед входом вимагали пред'явити "ковід-перепустки", що засвідчують проходження вакцинації від коронавірусу, або негативний тест.

Своєю чергою директор закладу заявив, що під час суботнього концерту співробітники дотримувалися правил.

"Ми суворо дотримуємося інструкцій. У зв'язку з цим ніхто не зайшов до закладу без "ковідної перепустки", - зазначив він.

Втім місцеві ЗМІ додають, що під час концерту, у сусідній залі відбувся ще один захід, на якому були присутні близько 400 осіб.

Внаслідок чого всіх, хто відвідав у суботу ці заходи (близько 2 тисяч осіб) зобов'язали попросили пройти ПЛР-тестування.