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Протестують всіх. У Данії заражений "Омікроном" відвідав концерт з 2 тисячною публікою

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Данія, Середа 01 грудня 2021 12:58
Протестують всіх. У Данії заражений "Омікроном" відвідав концерт з 2 тисячною публікою Фото: штам "Омікрон" у Данії виявили у людини, що відвідала концерт з 2 тисячами глядачів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Данське управління охорони здоров'я заявило, що у людини, яка відвідала концерт з 2 тисячною публікою, виявили штам "Омікрон". Через що тепер на COVID протестують всіх там присутніх глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National News.

За інформацією місцевих ЗМІ, концерт відбувся у північному місті Ольборг минулої суботи. Там, у концертній залі знаходилося близько 1600 осіб.

Зазначено, що у всіх відвідувачів перед входом вимагали пред'явити "ковід-перепустки", що засвідчують проходження вакцинації від коронавірусу, або негативний тест.

Своєю чергою директор закладу заявив, що під час суботнього концерту співробітники дотримувалися правил.

"Ми суворо дотримуємося інструкцій. У зв'язку з цим ніхто не зайшов до закладу без "ковідної перепустки", - зазначив він.

Втім місцеві ЗМІ додають, що під час концерту, у сусідній залі відбувся ще один захід, на якому були присутні близько 400 осіб.

Внаслідок чого всіх, хто відвідав у суботу ці заходи (близько 2 тисяч осіб) зобов'язали попросили пройти ПЛР-тестування.

Нагадаємо, Європейський союз має намір рекомендувати країнам-учасницям переглядати правила в'їзду, щоб стримати поширення штаму коронавірусу "Омікрон"

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