Протестувальники під будинком Гладковського почали кидати фаєри

Біля будинку Олега Гладковського сьогодні проходить протестна акція з вимогою "Свинарчукоі за грати". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Страну".

Відзначається, що біля маєтку батька і сина Гладковских (Свинарчуків) зібралося близько 30 осіб, в основному це молоді хлопці віком 20-30 років. Всі палять фаєри, на фасаді будинку розтягнуті плакати "Будинок мародера". Натовп скандує "Свинарчуків за грати", лунає патріотична музика.

Охорону порядку забезпечує не більше десятка правоохоронців, деякі з них озброєні автоматами. На території самого вдома тихо, закриті з'їзди в гаражі, а на фасаді будинку піднято прапор України.

Пікетувальники організації "Громадський контроль чесна країна" вимагають негайного розслідування участі Порошенка в скандалі з розкраданням в "Укроборонпромі", а також арешту Олега та Ігоря Гладковских, причетних до скандалу навколо "Укроборонпрому". В іншому випадку обіцяють безстрокову акцію протесту.