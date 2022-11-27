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Протесты докатились до Шанхая из-за жертв COVID-ограничений

Фото: протесты докатились до Шанхая из-за жертв COVID-ограничений (twitter.com/brandhane)
Автор: Артур Родивилов

Протесты в Шанхае вспыхнули после смертельного пожара в китайском регионе Синьцзяне, в котором погибли десять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Жители собрались в субботу вечером на городской улице Улумуци на пикет, который рано утром в воскресенье превратился в акцию протеста.

"Снимите блокировку для Урумчи, снимите блокировку для Синьцзяна, снимите блокировку для всего Китая!" кричали толпы в Шанхае.

В какой-то момент большая группа людей начала кричать: "Долой Коммунистическую партию Китая, долой Си Цзиньпина, освободите Урумчи!".

Большая группа полицейских пыталась разогнать протест.

Напомним, в китайском городе Урумчи на западе страны начались акции протеста против карантинных мер, которые предпринимают власти в борьбе с новой волной COVID-19. Причиной стала гибель людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений.

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