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Протест проти COVID-обмежень та вакцинації: у Брюсселі протестувальників розігнали водометами

Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 23 січня, у столиці Бельгії Брюсселі тисячі людей вийшли на протест проти COVID-обмежень та вакцинації. Проте поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Так, демонстранти вийшли на вулиці міста. Вони виступали проти щеплень від COVID-19 та інших обмежень. Люди скандували "Свободу!".

За даними поліції, у протесті брали участь близько 50 тисяч людей. Щоб зупинити його після проігнорованих попереджень, правоохоронці використали водомети. Також застосували і сльозогінний газ. Так їм вдалося розігнати демонстрантів.

Нагадаємо, в Нідерландах театри та музеї відкрилися як спортзали та перукарні. Так установи висловили свій протест проти продовження загальнонаціонального карантину.

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Бельгия