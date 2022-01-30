RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Протест проти COVID-обмежень: прем'єр Канади покинув будинок з міркувань безпеки

Автор: Артур Родивилов

Прем'єра Канади Джастіна Трюдо і його сім'ю з міркувань безпеки перевезли з їхнього будинку в інше місце в Оттаві. У столиці Канади проходять протести проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Місцеперебування прем'єра не розкривається.

У демонстрації беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників. Вони закликають до скасування обов'язкової вакцинації та інших обмежень. Поліція очікує, що в акції братимуть участь до 10 тис.осіб.

Далекобійники не згодні з вимогою паспортів про вакцинацію у водіїв, які перетинають кордон з США. Вони вимагають також скасувати інші обмеження. Минулого тижня з Британської Колумбії до столиці виїхала колона вантажівок.

У четвер, 27 січня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пішов на самоізоляцію. Раніше він контактував з людиною, у якої виявили коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус