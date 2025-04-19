Протест против ЛГБТ-фестиваля в Киеве: самых активных участников драки отвезли в полицию

Сегодня в Киеве возле кинотеатра "Жовтень" проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny, где произошла драка. Самых активных участников этой драки отвезли в полицию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в столичной полиции.

В частности, возле кинотеатра "Жовтень" произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Правоохранители разняли драку, а наиболее активных отвезли в Подольское управление полиции. Сейчас их действиям дают правовую оценку.

Что предшествовало

Возле кинотеатра, где проходил фестиваль ЛГБТ-кино Sunny bunny собрались активисты за традиционные ценности. В дальнейшем в сети появились кадры, на которых было видно столкновение между полицейскими и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против кинофестиваля. Заранее было известно, что активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних.

В сети писали, для предотвращения нарушения общественного порядка были развернуты десятки полицейских и автозаков. Около 39 молодых людей были приглашены в райотдел для проверки.

Подробнее о том, что произошло - читайте в материале РБК-Украина.

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