Протест під Кабміном та зростання числа хворих COVID-19: новини за 29 квітня

Пандемія коронавируса в Україні наближається до піку, підприємці влаштували акцію протесту під Кабміном, Кабмін призначив нового голову Державної податкової служби. Детальніше про те, що сталося в середу, 29 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

Пандемія коронавирусу в Україні наближається до піку. Незважаючи на збільшення числа одужавших, МОЗ фіксує значне зростання кількості нових хворих COVID-19. На даний момент заражено 9866 громадян країни, померли від ускладнень інфекції 250, одужали 1103.

Кількість заражених у Чернівецькій області та Києві багаторазово перевищує інші регіони. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

У Чернівецькій області померли троє медичних працівників, у яких раніше підтвердили коронавірус.

В середньому перебіг коронавірусної хвороби в Україні від моменту виявлення до негативного ПЛР-тесту, тобто одужання, триває 18-21 день.

Кількість лабораторно підтверджених смертей від коронавірусу у Великобританії перевищила 26 тисяч.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавірусу Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Підприємці влаштували акцію протесту під Кабміном: вимагали послабити карантин

Вчора, 29 квітня, під Кабінетом міністрів представники малого і середнього бізнесу організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи.

В акції взяли участь близько 500 осіб. Вони частково перекрили машинами вулицю Грушевського, через що правоохоронці викликали евакуатори, щоб прибрати транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. У зв'язку з цим між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.

Також поліцейські напали на журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова і зламали його техніку.

Призначення Саакашвілі в Кабмін: президент Грузії виступила з заявою

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила стурбованість подальшою долею відносин Тбілісі і Києва через можливе призначення Михайла Саакашвілі в український Кабмін. Про це йдеться на сайті президента Грузії.

Зурабішвілі наголосила на неприпустимості втручання у внутрішні справи і кадрову політику іншої держави, однак вважає "неприйнятним і незрозумілим" призначення Саакашвілі.

Після тривалої затримки МАУ дозволили виконати рейс з заробітчанами до Лондону

Після тривалої затримки українській авіакомпанії МАУ дозволили виконати рейс Київ-Лондон з заробітчанами.

Рейс Київ-Лондон з українськими заробітчанами повинен був відбутися вчора о 12:40. Однак його виконання було заборонено Державною авіаційною службою України. Близько 18:40 пасажирам видали квитки та дозволили пройти реєстрацію на рейс. Вже о 21:30 літак піднявся у повітря.

Рейс був організований британським роботодавцем для доставки українців, які мають довгостроковий контракт.

БТРи, артилерія і 100 тон боєприпасів: у двох областях виявили рекордний арсенал зброї

У Донецькій та Дніпропетровській областях виявили найбільший з початку війни на Донбасі незаконний арсенал зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Знайдені БТРи, артилерія і 100 тон боєприпасів. Зокрема знайшли більше тисячі бойових гранат та більше півмільйона набоїв різного калібру.

Кабмін призначив нового голову Податкової

Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка новим головою Державної податкової служби. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

До цього Любченко з 2015 року обіймав посаду радника голови Державної фіскальної служби, а також першого віце-президента ПАТ "Украгрохімхолдинг".

НБУ введе в обіг монету 10 гривень

Національний банк України з 3 червня 2020 року введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, з 3 червня монети номіналом 10 гривень стануть дійсним платіжним засобом на території України, ними можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції в банках.

Синоптики кардинально змінили прогноз на травень: тепла не чекайте

Погода в Україні у травні буде не такою теплою і посушливою, як прогнозувалося раніше. Чим ближче травень, тим точніший прогноз дають синоптики, і він не надто втішний. Судячи за даними деяких ресурсів, у травні в країні буде не особливо комфортна температура. Прогноз синоптиків Gismeteo, Українського гідрометцентру, Метеопрог і AccuWeather в матеріалі Styler.

Синоптики ресурсу Gismeteo прогнозують, що травень цього року буде досить суворим. Опадів буде багато на Заході, а на Півночі температура сягатиме навіть +11 вдень.