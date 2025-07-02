Протест из-за запрета абортов: в Ивано-Франковске требуют отменить обращение депутатов

От депутатов Ивано-Франковского городского совета требуют отозвать обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи, которое предлагает, в частности, запретить аборты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию .

О чем говорится в петиции к местным властям

27 июня 2025 года на портале электронных петиций к властям города Ивано-Франковск была создана петиция с требованием "отозвать обращение Ивано-Франковского городского совета о запрете абортов".

"27 июня Ивано-Франковский городской совет обратился к ВРУ с инициативой запретить аборты и закрепить в Конституции норму об охране жизни "от зачатия до естественной смерти", - говорится в тексте документа.

Автор петиции Кристина С. отметила, что такое обращение депутатов "нарушает базовые права женщин":

на охрану здоровья;

на приватность;

на свободный выбор.

"Аборт является медицинской услугой, которая гарантируется украинским законодательством и международными обязательствами Украины. Кроме того, такие решения выходят за пределы полномочий городского совета", - добавляется в электронном документе.

Учитывая это, подписанты петиции требуют:

отозвать обращение депутатов;

воздерживаться от подобных инициатив в будущем;

защищать право женщин на доступ к медицинской помощи.

Стоит отметить также, что по состоянию на 14:50 среды, 2 июля, под петицией уже было собрано 290 подписей.

"Для рассмотрения петиции до 25.09.2025 еще нужно собрать подписей - 0", - отмечается под ней.

Петиция к властям Ивано-Франковска (скриншот: petition.mvk.if.ua)