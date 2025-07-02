Протест из-за запрета абортов: в Ивано-Франковске требуют отменить обращение депутатов
От депутатов Ивано-Франковского городского совета требуют отозвать обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи, которое предлагает, в частности, запретить аборты в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.
О чем говорится в петиции к местным властям
27 июня 2025 года на портале электронных петиций к властям города Ивано-Франковск была создана петиция с требованием "отозвать обращение Ивано-Франковского городского совета о запрете абортов".
"27 июня Ивано-Франковский городской совет обратился к ВРУ с инициативой запретить аборты и закрепить в Конституции норму об охране жизни "от зачатия до естественной смерти", - говорится в тексте документа.
Автор петиции Кристина С. отметила, что такое обращение депутатов "нарушает базовые права женщин":
- на охрану здоровья;
- на приватность;
- на свободный выбор.
"Аборт является медицинской услугой, которая гарантируется украинским законодательством и международными обязательствами Украины. Кроме того, такие решения выходят за пределы полномочий городского совета", - добавляется в электронном документе.
Учитывая это, подписанты петиции требуют:
- отозвать обращение депутатов;
- воздерживаться от подобных инициатив в будущем;
- защищать право женщин на доступ к медицинской помощи.
Стоит отметить также, что по состоянию на 14:50 среды, 2 июля, под петицией уже было собрано 290 подписей.
"Для рассмотрения петиции до 25.09.2025 еще нужно собрать подписей - 0", - отмечается под ней.
Петиция к властям Ивано-Франковска (скриншот: petition.mvk.if.ua)
Напомним, 27 июня 2025 года депутаты Ивано-Франковского городского совета утвердили обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи. Одним из основных их требований стал запрет абортов в Украине.
Авторы обращения выразили мнение, что "из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет свои необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа".
Кроме того, депутаты отметили, что в Украину "пришла настоящая демографическая катастрофа" и предложили ввести новые выплаты при рождении каждого ребенка и ряд других изменений.
Между тем Владимир Зеленский ранее рассказывал, будучи еще кандидатом в президенты Украины, что не поддерживает идею запрета на аборты, поскольку такое решение "человек должен принимать сам".
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