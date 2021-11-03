Протест "антивакцинаторів" у Києві: до охорони правопорядку залучили Нацгвардію

Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком, повідомили у поліції.

"Поліцейські звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти у виконанні ними службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Протест "антивакцинаторів"

У Києві люди протестують проти вакцинації від коронавірусу та вимагають від влади скасування карантинних обмежень.

Реакція голови МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві. Він назвав його насмішкою над медиками.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він на брифінгу.