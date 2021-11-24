Протест антивакцинаторів у Києві. Мітингувальники йдуть до СБУ, рух транспорту перекрито

Антивакцинатори влаштували марш. Були під будівлею Ради, а тепер через Хрещатик йдуть до СБУ, повідомив кореспондент видання.

В акції протесту беруть участь близько тисячі осіб.

Учасники акції принесли з собою плакати з гаслами "Ні чіпізації"," "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" і "Свободу Остапу Стахіву".

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вони кажуть, що приїхали з різних частин країни.

Фото: у Києві протестують антивакцинатори (Віталій Носач, РБК-Україна)