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Застуда може запобігти зараженню коронавірусом, - вчені

Автор: Сергій Пишкін

Перенесення застуди може запобігти зараженню коронавірусом. Вона провокує зростання рівня Т-клітин, які відіграють ключову роль у імунній відповіді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчені Імперського коледжу Лондону розпочали дослідження ще у вересні 2020 року. У ньому взяли участь 52 родини, члени яких захворіли на коронавірус після перенесеної застуди. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом та перебігом хвороби.

Вони дійшли висновку, що Т-клітини є частиною імунітету від коронавірусу й саме вони формуються також під час звичайної застуди.

Водночас 26 сімей, які брали участь у дослідженні мали значно вищий рівень цих клітин, внаслідок чого захворювання у них не розвинулось.

Вчені переконані у тому, що результати їх дослідження можуть допомогти виробникам вакцин на тлі швидкомутуючого захворювання.

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Коронавірус