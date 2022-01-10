Застуда може запобігти зараженню коронавірусом, - вчені

Вчені Імперського коледжу Лондону розпочали дослідження ще у вересні 2020 року. У ньому взяли участь 52 родини, члени яких захворіли на коронавірус після перенесеної застуди. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом та перебігом хвороби.

Вони дійшли висновку, що Т-клітини є частиною імунітету від коронавірусу й саме вони формуються також під час звичайної застуди.

Водночас 26 сімей, які брали участь у дослідженні мали значно вищий рівень цих клітин, внаслідок чого захворювання у них не розвинулось.

Вчені переконані у тому, що результати їх дослідження можуть допомогти виробникам вакцин на тлі швидкомутуючого захворювання.