ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Застуда може запобігти зараженню коронавірусом, - вчені

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 18:31
Застуда може запобігти зараженню коронавірусом, - вчені Фото: застуда може запобігти зараженню коронавірусом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перенесення застуди може запобігти зараженню коронавірусом. Вона провокує зростання рівня Т-клітин, які відіграють ключову роль у імунній відповіді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчені Імперського коледжу Лондону розпочали дослідження ще у вересні 2020 року. У ньому взяли участь 52 родини, члени яких захворіли на коронавірус після перенесеної застуди. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом та перебігом хвороби.

Вони дійшли висновку, що Т-клітини є частиною імунітету від коронавірусу й саме вони формуються також під час звичайної застуди.

Водночас 26 сімей, які брали участь у дослідженні мали значно вищий рівень цих клітин, внаслідок чого захворювання у них не розвинулось.

Вчені переконані у тому, що результати їх дослідження можуть допомогти виробникам вакцин на тлі швидкомутуючого захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
Неповнолітні зможуть отримати тисячу за вакцинацію. Кабмін розробить програму
DAILY
Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Громади, повіти і префекти. Що Рада може змінити у Конституції цього року