Він просто вогонь! Тодоренко зізналася в любові іншому чоловікові та вразила мережу (відео)

Зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка раніше поділилася з шанувальниками подробицями свого особистого життя, зустрілася зі знаменитим іспанським актором Маріо Касасом і на кареті почула від нього слова про кохання. Молода мама і дружина російського музиканта Влада Топалова похвалилася в мережі таким зізнанням та зазначила, що це почуття взаємне.

Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео свого спілкування з актором, який приїхав до Москви (РФ).

Регіна написала, що після перегляду мелодрами режисера Фернандо Гонсалеса Моліни "Три метри над рівнем неба" - екранізація роману Федеріко Моччіа вийшла в 2010 році - безтямно закохалася у виконавця головної ролі Маріо Касаса. Актора вона назвала "гарячим сексуальним іспанським мачо".

Регіна Тодоренко і Маріо Касас "зізналися" одне одному в коханні (Фото: скріншот)

"...але не очікувала, що ця любов взаємна! І що одного разу, сидячи в кареті, він зізнався мені в коханні!" - йдеться у публікації.

На ролику показано, як Тодоренко вчить Касаса, як говорити "люблю" російською мовою. У відповідь актор каже: "Я тебе люблю". Після цього у дівчини емоції беруть верх, вони обіймаються, і ведуча популярного тревел-шоу просить на камеру "нікому не говорити" про це.

Регіна Тодоренко і Маріо Касас "зізналися" одне одному в коханні (Відео: instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі мережі захоплюються милим відео та зізнаються, що Маріо закохана величезна частина жіночого населення нашої планети. Також підписники Регіни жартують, як же Влад Топалов поставиться до такого "визнання" у кохання іншому чоловікові.

Клас!

Круть!

Це він? Зовсім інший тут;

Так, фільм божественний, як і актор;

Блін, круто! Я теж люблю;

Регіна класна;

Дивлюся на повторі багато разів;

А-а-а! Серйозно? Як же я його обожнюю;

В нього закохалася велика частина жіночого населення;

Класна, особливо твої емоції!

Любить його Влад, як любиш його ти?

Топалов покинув чат;

Він просто вогонь! Я думаю, багато дівчини згодні зі мною;

Ммм, як круто! Разів зо 100 переглянула...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, раніше Регіна Тодоренко не упустила можливість привітати Одесу із Днем міста і показала фото з романтичному образі з маленьким Мішею.

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