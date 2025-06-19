Простой трюк с водой, который помогает сжечь 400 калорий в день: без спорта и диет

Холодные ванны могут помогать сжигать больше калорий, активируя бурый жир и ускоряя обмен веществ. Даже несколько минут пребывания будет полезным для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Как ледяные ванны сжигают калории

Когда вы подвергаете свое тело воздействию сильного холода - например, погружаясь в ледяную ванну или принимая холодный душ, то телу нужно приложить больше усилий, чтобы согреться.

Коричневый жир в теле - это особый тип жировой ткани, который играет важную роль в термогенезе, то есть выработке тепла. Вместо того, чтобы откладывать жир, коричневый жир сжигает его для тепла при погружении в холодную воду.

Физиотерапевт Алекс Ли рассказал, что сжигание 400 калорий ежедневно только с помощью холодных ванн потребует максимального и длительного воздействия. Тогда как короткие периоды холодных ванн (от 11 до 15 минут в течение дня) могут несколько ускорить метаболизм.

Кроме сжигания энергии, холодная терапия успокаивает боль и воспаление, одновременно заживляя мышцы.

Когда вы погружаетесь в холодную воду (обычно ниже 15°C), организм пытается поддержать нормальную температуру тела. Это активирует:

термогенез - процесс выработки тепла, который требует энергии

активацию бурого жира - особый тип жировой ткани, который сжигает калории для тепла

Теоретически этот процесс также помогает похудеть, потому что организм тратит больше энергии. Но эффект не настолько велик, как от регулярной физической нагрузки или контроля питания.

Холодные ванны могут быть дополнительным инструментом, но не заменой диете и спорту.

Дополнительные преимущества от холодных ванн

Холодовой стресс от ванн связывают с улучшением настроения (благодаря высвобождению норадреналина и дофамина), более быстрым восстановлением мышц и улучшением кровообращения.

Также такие ванны могут быть применены для контроля чувствительности к инсулину и поддержки иммунной функции, что делает их полезными для метаболического здоровья и общего самочувствия.