Простой трюк с жеванием, который поможет женщинам в возрасте 50+ быстрее похудеть

Жевание пищи медленнее и тщательнее активирует сигналы насыщения в мозге, что помогает уменьшить количество потребленных калорий. Для женщин старше 50 лет этот трюк особенно полезен, ведь облегчает процесс похудения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чем дольше вы жуете, тем меньше вы можете съесть

Исследование показывает, что люди едят на 11,9% меньше, когда жуют 40 раз вместо 15. Целью исследования было сравнить различия в технике жевания между группой участников с ожирением и группой со стройным телом, а также исследовать, как жевание влияет на общее потребление пищи .

Каждый участник потреблял тестовый прием пищи, который состоял из 68% энергии в виде углеводов, 21% в виде жиров и 11% белков в течение двух разных сеансов.

Результаты исследования показали, что участники исследования потребляли на 11,9% меньше пищи после 40 жеваний по сравнению с теми, кто делал только 15. Поэтому, чем дольше вы жуете, тем меньше можете съесть.

Тщательное пережевывание пищи может быть простым, но продуктивным способом уменьшить скорость переедания и способствовать снижению риска ожирения. Кроме того, это помогает лучше переваривать пищу и, возможно, увеличивает сжигание калорий .

Во время следующего приема пищи стоит помнить об этих советах:

сосредоточьтесь на вкусе, аромате и эстетике вашей пищи. Это может помочь есть медленнее и чувствовать больше сытости

у каждого человека разные будут результаты

Что еще поможет похудеть после 50 лет

Для людей старше 50 лет похудение может быть сложнее из-за замедления метаболизма, гормональных изменений, снижения мышечной массы и других факторов. Но есть несколько эффективных способов, которые помогут ускорить процесс похудения.

Сбалансированное питание

Увеличьте потребление белка, ведь он помогает поддерживать мышцы и чувство сытости. Выбирайте сложные углеводы (цельнозерновые, овощи, бобовые) вместо простых сахаров.

Употребляйте больше клетчатки для улучшения пищеварения. Ограничьте насыщенные жиры, сахар и обработанные продукты.

Регулярная физическая активность

Кардионагрузка (ходьба, плавание, езда на велосипеде) полезна для сжигания калорий. Силовые тренировки полезны для поддержания или наращивания мышечной массы, что улучшает метаболизм.

Достаточный сон и управление стрессом

Сон влияет на гормоны, которые регулируют аппетит и метаболизм. Хронический стресс может повышать уровень кортизола, что способствует набору веса.