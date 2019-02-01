В Україні зменшилася кількість вбивств в минулому році

Всього було зафіксовано 172 тяжких злочинів

В прошлом 2018 году в Украине было зафиксировано 463,3 тыс. преступлений, среди которых - 1508 умышленных убийств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины Facebook.

Как отмечается, среди этих преступлений было зафиксировано 172 тыс. тяжких и особо тяжких.

"В целом, в сравнении с 2017 годом, количество совершенных преступлений уменьшилось на 7 процентов, а тяжких и особо тяжких – на 13 процентов. Уже второй год подряд у нас в стране является самой низкой количество совершенных умышленных убийств за все годы независимости", - рассказал заместитель председателя Нацполіції Вячеслав Аброськин.

Он также сообщил, что растет эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.



"В то же время в 2017 году полицейские расследовали 495,8 тысяч преступлений. Среди них 197,7 тысяч были тяжкими и особо тяжкими", - сказал Аброськин.

Напомним, в течение 2018 года патрульные спасли 1394 человека, среди них 169 детей.

РБК-Украина сообщало, что полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска, которое произошло 16 января 2019 года в Харькове.