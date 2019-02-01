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В Україні зменшилася кількість вбивств в минулому році

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 11:47
В Україні зменшилася кількість вбивств в минулому році
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com/UA.National.Police)

Всього було зафіксовано 172 тяжких злочинів

У минулому 2018 році в Україні було зафіксовано 463,3 тис. злочинів, серед яких - 1508 умисних вбивств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України у Facebook

Як зазначаэться, серед цих злочинів було зафіксовано 172 тис. тяжких та особливо тяжких.

"Загалом, у порівнянні з 2017 роком, кількість вчинених злочинів зменшилась на 7 відсотків, а тяжких та особливо тяжких – на 13 відсотків. Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою кількість учинених умисних убивств за всі роки незалежності", - розповів заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. 

Він також повідомив, що зростає ефективність розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. 

"Водночас у 2017 році поліцейські розслідували 495,8 тисяч злочинів. Серед них 197,7 тисяч були тяжкими та особливо тяжкими", - сказав Аброськін. 

Нагадаємо, протягом 2018 року патрульні врятували 1394 людини, серед них 169 дітей. 

РБК-Україна повідомляло, що поліція встановила особу та зібрала доказову базу для оголошення підозри замовникові нападу на офіцера карного розшуку, який стався 16 січня 2019 року у Харкові. 

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