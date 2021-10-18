За минулий тиждень в Україні відкрили 90 справ через підроблені COVID-документи

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименко, впродовж минулого тижня, в Україні вилучили майже 200 підроблених COVID-документів. Поліція розпочала до 90 кримінальних проваджень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з’являється попит на підроблені COVID-документи. На жаль, не всі розуміють важливість вакцинації та формування колективного імунітету", - відзначив Клименко.
За словами Клименка, впродовж минулого тижня, в Україні: