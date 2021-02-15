Прораховано по днях: як будуть розвозити вакцину Pfizer в Україні

Зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Решта вакцини зможуть зберігати та поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".

Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози у розрахунку на п'ять днів.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.

"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість все це логістично забезпечити", - зазначив він.

Мобільні бригади щодня братимуть вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (в залежності від препарату) бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.