Прораховано по днях: як будуть розвозити вакцину Pfizer в Україні

Вакцина від коронавіруса від Pfizer вимагає зберігання при наднизьких температурах. Виробник виділить спеціальні термобокси для транспортування, які можуть зберігати температуру -70.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".
Зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Решта вакцини зможуть зберігати та поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".
Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози у розрахунку на п'ять днів.
Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.
"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість все це логістично забезпечити", - зазначив він.
Мобільні бригади щодня братимуть вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (в залежності від препарату) бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.
Нагадаємо, експерт вважає, що ті, хто перехворіли коронавірус захищені всього лише на три місяці.
Зазначимо, МОЗ не планує вводити імунні паспорта.