Пророссийские мужчины напали на волонтера в Киеве: в деле появились новые детали

В Киеве пророссийские мужчины напали на волонтера и жену военного Наталью и избили ее. Известно, что это произошло после прощания с боевым медиком Ириной Цыбух.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу Натальи в Instagram .

Как произошло нападение

Наталья рассказывает, что после прощания она шла домой. На выходе из подземного перехода два человека начали обращаться к девушке фамильярно и на русском языке. На это Наталья ответила, что их не понимает.

"Мужчина в полосатом начал насмехаться и сказал, что через месяц я все буду "понимать", потому что приедут россияне и "вы*бут меня и таких, как я". Еще куча подобной грязи по отношению к украинцам, языку и меня лично. Я включила камеру. Далее то, что на видео", - пишет Наталья.

Однако она прекратила запись, потому что один из мужчин плюнул девушке в лицо. Он также забрал у нее телефон и имитировал, что разобьет его.

"Я требовала отдать телефон. Мне удалось несколько раз проехаться по роже "полосатого". Он потерял равновесие и упал. Я получила от кого-то из них удары по ногам. Зато удалось вырвать свой телефон. В моменте, когда я поднималась, друг "полосатого" с размаху ударил мне ладонью пощечину по очкам и носу", - описывает события девушка.

Она добавляет, что пока выходила из "подземки" как раз ждала звонка мужа после его возвращения с позиций.

"Люди, которые проходили мимо и проезжали в машинах, никак не отреагировали. Прошу помочь мне найти этих существ. Есть догадка, что они работают на блошином рынке на Почайной. Я должна быть последней женщиной, на которую они напали", - подчеркнула Наталья.

Обновление по делу

В своих историях Наталья рассказала, что обратилась в полицию и сняла побои у судмедэксперта.

После нападения Наталья написала заявление в полицию и сняла побои (скриншот: instagram.com/kotik_dzhersi)

"Еще такое интересное наблюдение: я настолько увлеклась тем, что была унижена именно украинская честь и достоинство, что на второй план отнесла тот факт, что со мной что-то физически произошло, как с человеком. Меня сегодня назвали потерпевшей", - рассказывает она.

По состоянию на сегодня Наталья дала свои показы полиции и ожидает дальнейшего продвижения дела. Она также сказала, что если сможет, возможно, пообщается с журналистами.