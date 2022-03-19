Пропускну здатність електромереж між Європою і Україною можна збільшити до 5 ГВт, - Галущенко

"Є ще низка технологічних ініціатив, які дозволять збільшити пропускну здатність наших енергомереж, фактичну пропускну здатність між ОЕС України та країнами ENTSO-E до 4 і навіть 5 ГВт. Це більше, ніж попередній перетин між ОЕС України та РФ, він складав близько 3 ГВт", - сказав він.

За його словами, тепер Україна є частиною великого енергетичного простору.

"Ми становимо спільний енергетичний простір з ЄС, спільний "енергетичний фронт". Якщо виникне аварійна ситуація у нас - ми гарантовано отримаємо електроенергію з Європи. Якщо потрібно буде екстрено "перекрити" європейські потреби - ми зможемо це зробити", - наголосив міністр.

Галущенко наголосив, що синхронізація енергосистем України та Європи об’єднує на одному з найбільш ключових рівнів - енергетичному. "Це означає, що Україна розірвала останній зв’язок з диктаторськими режимами Росії та Білорусі, який вимушено зберігався з часів СРСР. Наступним - і завершальним - кроком європейської інтеграції України тепер є інтеграція політична. Саме це робить приєднання до ENTSO-E таким важливим для нас", - зазначив міністр.