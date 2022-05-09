"Пропагандистське шоу". В Україні звернулись до світу через парад в Росії

В Україні звернулися до світової спільноти із закликом сприймати святкування Дня Перемоги 9 травня в Росії не більше, ніж пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України у Twitter.

"Ми закликаємо міжнародне співтовариство сприймати російські святкування 9 травня такими, якими вони є: пропагандистськими шоу, які не мають нічого спільного з пам'яттю про Другу світову війну", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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