Пропаганда войны и не только. Беглому экс-нардепу Киве сообщили о подозрении

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, полномочия которого в марте 2022 года досрочно прекращены постановлением Верховной Рады Украины", - пишет пресс-служба.

Киве инкриминируются публичные призывы к войне, а также действия, которые направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Согласно данным следствия, Кива в течение января-февраля 2022 года в своем Telegram-канале публиковал материалы, которые содержат призывы к ведению агрессивной войны против Украины и изменения путем войны установленного в стране конституционного строя.

"Согласно заключению экспертизы его высказывания имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения и содержат признаки информационного воздействия, направленного на подрыв украинской государственности", - добавляет Офис генерального прокурора.

Сейчас Кива скрывается от правосудия на территории страны-террориста России.

Фото: Илья Кива (gp.gov.ua)

Стоит напомнить и о том, что бывшего народного депутата Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Еще в марте в Государственном бюро расследований собрало необходимый пакет документов для объявления предателя в международный розыск.

В частности в мае Верховная рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата.