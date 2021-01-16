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Прокурори заявили про плани мітингувальників вбити конгресменів під час штурму Капітолію, - АР

США, Субота 16 січня 2021 02:35
Прокурори заявили про плани мітингувальників вбити конгресменів під час штурму Капітолію, - АР
Фото: штурм Капітолію (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Учасники штурму Капітолію 6 січня планували "схопити і вбити виборних посадових осіб". Це заявили федеральні прокурори.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, про це йдеться у клопотанні прокуратури у справі жителя Арізони Джейкоба Чанслі ( чоловік, який був у хутряній шапці з рогами і списом).

"Вагомі докази, у тому числі слова і дії самого Чанслі в Капітолії, підтверджують, що намір бунтівників полягав в тому, щоб схопити і вбити обраних посадових осіб", - йдеться в документі.

Наголошується, що в залі засідань Конгресу Чанслі залишив записку з погрозами на адресу віце-президента США Майка Пенси.

Після чого виконуючий обов'язки прокурора округу Колумбія Майкл Шервін заявив, що у влади Вашингтона немає прямих доказів, що учасники штурму планували захоплення або вбивства членів конгресу.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів і перемогу Джо Байдена. Протести переросли у заворушення, мітингувальники увірвалися в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

ФБР продовжує шукати учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

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