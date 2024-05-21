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Прокуроры рассказали подробности расстрела россиянами человека в кресле колесном в Волчанске

Архивное фото: россияне расстреляли человека в кресле колесном (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска расстреляли в Волчанске двух человек, а третьему удалось спастись и эвакуировать в Харьков. При этом одной из погибших оказал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, 15 мая 2024 года 70-летний мужчина вместе с женой решили самостоятельно эвакуироваться из города Волчанск. К ним решил присоединиться еще один житель города.

Мужчина нашел кресло колесное и посадил в него жену, потому что у нее уже длительное время были проблемы с ногами. Втроем они двинулись в направлении Харькова. 

Когда мирные жители были рядом с местной больницей, оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина, который присоединился к супругам, и женщина погибли на месте.

Фото: Россияне убили женщину в Волчанске (t.me/prokuratura_kharkiv)

Тело женщины унести не удалось

"70-летнему пострадавшему удалось спастись и дойти до окраин Волчанска, где его встретили украинские военные и отвезли в Харьков", - пишет прокуратура.

Отмечается, что мужчина не смог даже забрать тело своей жены, поскольку в механической части кресла колесного застряли ветки и его невозможно было сдвинуть с места.

Сейчас мужчина находится в безопасности, прокуроры его допросили. Он рассказал, что российские военные открыли по ним огонь из пятиэтажки, которую они заняли.

Что предшествовало

Ранее Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске. Но как оказалось, россияне убили не мужчину, а женщину.

Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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