Прокуроры рассказали подробности расстрела россиянами человека в кресле колесном в Волчанске

Российские войска расстреляли в Волчанске двух человек, а третьему удалось спастись и эвакуировать в Харьков. При этом одной из погибших оказал
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 15 мая 2024 года 70-летний мужчина вместе с женой решили самостоятельно эвакуироваться из города Волчанск. К ним решил присоединиться еще один житель города.
Мужчина нашел кресло колесное и посадил в него жену, потому что у нее уже длительное время были проблемы с ногами. Втроем они двинулись в направлении Харькова.
Когда мирные жители были рядом с местной больницей, оккупанты открыли по ним огонь. Мужчина, который присоединился к супругам, и женщина погибли на месте.
Фото: Россияне убили женщину в Волчанске (t.me/prokuratura_kharkiv)
"70-летнему пострадавшему удалось спастись и дойти до окраин Волчанска, где его встретили украинские военные и отвезли в Харьков", - пишет прокуратура.
Отмечается, что мужчина не смог даже забрать тело своей жены, поскольку в механической части кресла колесного застряли ветки и его невозможно было сдвинуть с места.
Сейчас мужчина находится в безопасности, прокуроры его допросили. Он рассказал, что российские военные открыли по ним огонь из пятиэтажки, которую они заняли.
Ранее Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела российскими оккупантами мужчины с инвалидностью в Волчанске. Но как оказалось, россияне убили не мужчину, а женщину.
Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
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