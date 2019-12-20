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Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію в ГПУ

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 14:10
Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію в ГПУ
Фото: Павло Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Він буде звільнений з органів прокуратури

Прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко, який узгоджував підозри фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета, не пройшов переатестацію. Про це РБК-Україна повідомило джерело в ГПУ.

"Справді, він не пройшов 3-й етап атестації", - сказав джерело.

Прокурор Лукашенко не пройшов етап співбесіди в рамах переатестації.
Таким чином, він буде звільнений з органів прокуратури.

Про це також свідчать результати атестації прокурорів за підсумками проведення кадровими комісіями співбесід за 19 грудня, розміщені на сайті ГПУ.

Прокурор у справі вбивства Шеремета не пройшов переатестацію в ГПУ

Фото: результати переатестації прокурорів (gp.gov.ua)

Варто відзначити, що Лукашенко підписував текст підозри музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненко у справі про вбивство Шеремета. Текст підозри в Facebook опублікував адвокат Костянтин Татарченко.

Ось прокурорський "генерал", радник юстиції 3 класу (генерал-майор), підписав підозру і клопотання про обрання...

Опубліковано Костянтином Татарченком Середа, 18 грудня 2019 р.

Зазначимо, розслідуванні проекту Prosud говорилося, що Лукашенко зміг придбати квартиру в Києві за 5 гривень, а його дружина - будинок майже 300 м2 за 10 000 гривень.

У ГПУ поки не повідомляють, хто буде займатися справою вбивства Шеремета після звільнення Лукашенко.

Нагадаємо, в листопаді Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика через непроходження переатестації. Серед іншого, Кулик вів засекречену справу з конфіскацією грошей оточення колишнього президента Віктора Януковича. Зараз всі його справи проходять інвентаризацію.

Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав в суд на Зеленського, Авакова і Рябошапку Розгляд апеляції на арешт фігуранта справи Шеремета перенесли
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