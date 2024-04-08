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В прокуратуре рассказали о гибели человека из-за вчерашнего удара РФ по Часову Яру

Понедельник 08 апреля 2024 02:34
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В прокуратуре рассказали о гибели человека из-за вчерашнего удара РФ по Часову Яру Иллюстративное фото: в результате российских обстрелов погиб человек в Часовом Яре (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В городе Часов Яр Донецкой области в результате вчерашних российских обстрелов, 7 апреля, погиб местный житель.

Об этом заявила спикер прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По ее словам, речь идет об ударе со стороны войск РФ по городу, совершенному в воскресенье утром.

"В результате вражеской атаки погиб 51-летний местный житель", - рассказала представитель прокуратуры.

Кроме того, добавила она, российские захватчики также обстреляли деревню Елизаветовку Покровского района. Там из-за вражеских ударов был ранен мужчина 63 лет. Пострадавшего доставили в больницу.

По фактам нарушения военными РФ законов и обычаев войны было начато досудебное расследование (ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Российские обстрелы в Донецкой области

Напомним, росармия регулярно наносит удары по разным населенным пунктам в Донецкой области. Особенно страдают от вражеских обстрелов прифронтовые города и селения.

Так, например, в результате артиллерийских ударов со стороны войск РФ 6 апреля по Покровскому району - по поселку Кураховка и городу Красногоровка - погибли пять человек. Среди жертв - 38-летняя мать и ее дочь 16 лет.

Добавим, что российские оккупанты 4 апреля нанесли удары по Нью-Йорку в Донецкой области. В результате погибли два человека. Оккупанты нанесли по городу четыре авиаудара. Напомним, что в начале марта Покровск также оказался под массированным обстрелом. Оккупанты ударили ракетами по жилому микрорайону.

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