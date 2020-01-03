Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка і Геруса

Фото: Олег Ляшко (РБК-Україна)

У разі доведення провини Ляшка, йому загрожує до семи років позбавлення волі

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактудраки між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком і діючим народним обранцем від "Слуги народу" Андрієм Герусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, за результатами попереднього розслідування процесуальним прокурором визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта.

"Під час досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2019 колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП МА "Бориспіль", а саме в ДП "Зал офіційних делегацій" завдали тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв'язку з його державною діяльністю. За результатами попереднього розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акта, та у відповідності з вимогами ст. 290 КПК України сторонам надана можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що у разі доведення провини Ляшка, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 листопада рішенням Бориспільського суду Ляшка відпустили на поруки Вікторії Сюмар з партії "Європейська солідарність" і Михайла Волинця з "Батьківщини". Прокуратура просила заарештувати Ляшко.

Ляшко звинувачують у побитті народного депутата Андрія Геруса. 6 листопада у залі офіційних делегацій VIP-терміналу аеропорту "Бориспіль" відбулася бійка між Ляшком і Герусом, відеозапис якої була викладена на сторінці лідера Радикальної партії в Facebook.

За словами Ляшка, Герус лобіював російські інтереси. Таке звинувачення зробив екс-нардеп у зв'язку з тим, що Верховна рада дозволила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Сам Герус назвав інцидент провокацією. Після цього бійку Ляшко з Герусом кваліфікували як насильство щодо нардепа.