Прокуратура порушила справу через вбивство в'язнів на окупованому Донбасі

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу через вбивство в'язнів в колонії на окупованій території Донбасу . Мова йде про вбивство трьох українських громадян у Кіровській виправній колонії №33 на території ОРДЛО.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Українські правоохоронці встановили, що 6 серпня цього року у колонії на окупованій території Донецької області невідомі особи вбили декількох засуджених.

"Один із загиблих - 42 річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється", - розповіли в прокуратурі.

Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом умисного вбивства двох чи більше осіб - п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.