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Прокуратура порушила справу через вбивство в'язнів на окупованому Донбасі

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Донецька область, Вівторок 10 серпня 2021 17:07
Прокуратура порушила справу через вбивство в'язнів на окупованому Донбасі Фото: прокуратура розслідує вбивство в'язнів на території ОРДЛО (facebook.com/novostidnua)
Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу через вбивство в'язнів в колонії на окупованій території Донбасу. Мова йде про вбивство трьох українських громадян у Кіровській виправній колонії №33 на території ОРДЛО.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Українські правоохоронці встановили, що 6 серпня цього року у колонії на окупованій території Донецької області невідомі особи вбили декількох засуджених.

"Один із загиблих - 42 річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація щодо вбивства третього засудженого наразі перевіряється", - розповіли в прокуратурі.

Прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом умисного вбивства двох чи більше осіб - п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, українська делегація хоче винести ситуацію з вбивством в'язнів в ОРДЛО на засідання Тристоронньої контактної групи.

Крім того, в українській делегації в ТКГ назвали одну з можливих причин вбивства в'язнів.

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Донецкая область Прокуратура ОРДЛО Кримінальна справа
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