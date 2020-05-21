Прокуратура порушила справу через загибель командира батальйону "Луганськ-1"

Фото: Сергій Губанов (mvs.gov.ua)

Справа кваліфікована за ч. 3 ст. 258 КК України

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі командира батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергія Губанова. Інцидент стався поблизу Трьохізбенки ввечері 20 травня.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Правоохоронці встановили, що близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу Трьохізбенки сталося детонування ворожої міни. На вибуховому пристрої підірвалися четверо працівників батальйону.

"За вказаним фактом слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - заявили в прокуратурі.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, сьогодні вранці поліція Луганської області повідомила про загибель командира батальйону "Луганськ-1" полковника поліції Сергія Губанова. Також було відомо про поранення ще трьох бійців батальйону. Інцидент стався в Луганській області поблизу населеного пункту Трьохізбенка.

Крім того, з початку 21 травня в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий. Ще семеро військовослужбовців отримали поранення. Обстріли були зафіксовані неподалік Авдіївки, Старогнатівки, Богданівки та Кримського.

Автор: Дмитро Левицький