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Прокуратура открыла дело из-за расстрела украинских пленных в Курской области

Фото: генпрокурор Украины Андрей Костин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские правоохранители начали расследование вероятного расстрела украинских военных в Курской области. Дело квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Андрея Костина в Facebook.

Он отметил, что Офис генерального прокурора начал уголовное производство по вероятному расстрелу девяти украинских военнопленных российскими солдатами.

Костин подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

"Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - добавил генпрокурор.

 

 

Расстрел пленных в Курской области

Сегодня, 13 октября, стало известно о вероятной казни девяти украинских воинов в Курской области. Аналитики сервиса DeepState, ссылаясь на источники в первой отдельной танковой бригаде, заявили, что в районе села Зеленый Шлях 10 октября россияне убили украинских пленных.

По словам аналитиков, бойцы шли на позиции, полагая, что будут в относительном тылу. Воинам пришлось вступить в бой, а потом сдаться в плен, поскольку у них был ограничен боекомплект.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста, а глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров и Международный уголовный суд отреагировать на действия россиян.

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