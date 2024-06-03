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Прокуратура открыла производство из-за видео с издевательствами россиян над военнопленными

Фото: прокуратура открыла производство из-за видео с издевательствами россиян над военнопленными (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура начала производство из-за видео, на котором российские террористы жестоко обращаются с украинскими военными на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечает прокуратура, на видео можно увидеть, как террористы наносят украинским бойцам телесные повреждения и имитируют казнь путем выстрела возле головы одного из военнопленных. 

"Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР", - добавляет прокуратура. 

Отмечается, что соответствующие действия являются нарушением Женевских конвенций, которые требуют гуманного отношения к военнопленным. 

"Сейчас принимаются меры, направленные на установление потерпевших и военнослужащих Вооруженных сил России", - добавляет прокуратура. 

Следует добавить, что на видео также отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он заявил о том, что обратился с официальными письмами в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций (ООН) с призывом задокументировать факт издевательства.

"Это станет очередным дополнением доказательной базы для будущего трибунала над преступниками", - отметил Лубинец.

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