RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле, - СМИ

Фото: прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которые являются подозреваемыми по делу о теракте в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, 17 человек уже передали в дежурный суд. Их подозревают в "разрушении единства государства и целостности страны".

В числе подозреваемых также и гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая призналась в том, что бросила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.

Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, при этом ранения получили более 80.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулТерактТурцияВзрыв