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Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле, - СМИ

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Четверг 17 ноября 2022 21:36
Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле, - СМИ Фото: прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которые являются подозреваемыми по делу о теракте в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, 17 человек уже передали в дежурный суд. Их подозревают в "разрушении единства государства и целостности страны".

В числе подозреваемых также и гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая призналась в том, что бросила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.

Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, при этом ранения получили более 80.

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Стамбул Теракт Турция Взрыв
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