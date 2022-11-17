Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле, - СМИ
Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которые являются подозреваемыми по делу о теракте в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
По данным издания, 17 человек уже передали в дежурный суд. Их подозревают в "разрушении единства государства и целостности страны".
В числе подозреваемых также и гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая призналась в том, что бросила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.
Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.
Позже стало известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, при этом ранения получили более 80.
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