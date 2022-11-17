Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле, - СМИ

Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 человек, которые являются подозреваемыми по делу о теракте в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Hurriyet .

По данным издания, 17 человек уже передали в дежурный суд. Их подозревают в "разрушении единства государства и целостности страны".

В числе подозреваемых также и гражданка Сирии Ахлам аль-Башир, которая призналась в том, что бросила пакет со взрывчаткой в центре Стамбула.