Прокуратура вимагає арешту поліцейського, що побив соратника Гриценка

Прокуратура Вінницької області наполягає на взятті під варту поліцейського, який побив члена команди "Громадянська позиція" Олександра Комарницького, внаслідок чого чоловік помер. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

У прокуратурі вказують, що процесуальний керівник у кримінальному провадженні клопотав перед Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області про обрання підозрюваному поліцейському запобіжного заходу взяття під варту.

"Судом обрано йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю. Прокуратура Вінницької області не погодилась з таким рішенням суду, тому подала апеляцію - наполягає на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді взяття під варту", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 23 червня, після 12-денного перебування у комі, помер член команди "Громадянська позиція" Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

У поліції розповіли, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого виявили гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості понятого, однак вінничанин відмовився і "некоректно висловився". Після цього між чоловіками стався конфлікт, поліцейський застосував силу, від чого чоловік впав і вдарився головою об асфальт.

Як писало РБК-Україна, в рамках цієї справи глава Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків 4 керівників поліції Вінницькій області. Також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції.