Прокуратура начала расследовать вероятное обезглавливание украинского воина

Как напомнили в Офисе генпрокурора, вчера, 16 августа, в соцсети распространили видео на котором россияне демонстрируют голову якобы украинского военного, которую насадили на кол.

В рамках расследования правоохранители проверяют такую информацию и связанные с ней обстоятельства.

"Распространение представителями России такого видео еще раз свидетельствует о их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.