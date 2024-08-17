Прокуратура начала расследовать вероятное обезглавливание украинского воина
Украинские правоохранители начали расследование по факту распространения в сети видео, на котором, вероятно, присутствует обезглавленный украинский воин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
Как напомнили в Офисе генпрокурора, вчера, 16 августа, в соцсети распространили видео на котором россияне демонстрируют голову якобы украинского военного, которую насадили на кол.
В рамках расследования правоохранители проверяют такую информацию и связанные с ней обстоятельства.
"Распространение представителями России такого видео еще раз свидетельствует о их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.
Что предшествовало
Стоит заметить, что, по данным проекта DeepState, жестокое видео сняли бойцы подразделения 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.
Инцидент, вероятно, прошел на КПП "Колотыловка" в Белгородской области, где якобы была неудачная попытка прорыва украинских защитников.
Это уже не первый случай обезглавливания украинских воинов российскими террористами. В частности, о соответствующем инциденте стало известно 18 августа, он произошел в Донецкой области.
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