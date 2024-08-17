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Прокуратура начала расследовать вероятное обезглавливание украинского воина

Суббота 17 августа 2024 14:21
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Прокуратура начала расследовать вероятное обезглавливание украинского воина Иллюстративное фото: россияне могли обезглавить украинского воина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители начали расследование по факту распространения в сети видео, на котором, вероятно, присутствует обезглавленный украинский воин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Как напомнили в Офисе генпрокурора, вчера, 16 августа, в соцсети распространили видео на котором россияне демонстрируют голову якобы украинского военного, которую насадили на кол.

В рамках расследования правоохранители проверяют такую информацию и связанные с ней обстоятельства.

"Распространение представителями России такого видео еще раз свидетельствует о их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.

Что предшествовало

Стоит заметить, что, по данным проекта DeepState, жестокое видео сняли бойцы подразделения 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

Инцидент, вероятно, прошел на КПП "Колотыловка" в Белгородской области, где якобы была неудачная попытка прорыва украинских защитников.

Это уже не первый случай обезглавливания украинских воинов российскими террористами. В частности, о соответствующем инциденте стало известно 18 августа, он произошел в Донецкой области.

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