Прокуратура начала расследование из-за расстрела украинских пленных в Донецкой области

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту расстрела украинских военных в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как отметили в прокуратуре, по оперативным данным, 3 января 2024 года во время штурма позиций украинских войск возле села Времовка Волновахского района оккупанты захватили двух военнослужащих ВСУ.

Пленных вывели из блиндажа под прицелом автоматов и расстреляли в упор в голову. Россияне, для уверенности в их смерти, сделали еще несколько выстрелов.

"Расстрел военнопленных является серьезным нарушением Женевских конвенций и классифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - сообщили в прокуратуре.

Расстрел украинских военных

Сегодня днем омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что российские солдаты расстреляли украинских военных в Донецкой области. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области.