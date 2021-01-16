Прокуратура відкрила справу через оголошення Кернеса мером Харкова

Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач, РБК-Україна)

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з оголошенням Геннадія Кернеса мером Харкова. Розслідується службова недбалість.

Про це повідомила депутат Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначила депутат, провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової. "Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу", - повідомила вона.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 367 ККУ (службова недбалість, - ред.)", - йдеться у відповіді прокуратури, який розмістила Мустафаєва.

Як повідомляло РБК-Україна, Геннадій Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень COVID-19.

Більше про політичну ситуацію в Харкові після смерті Кернеса читайте в матеріалі "Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль".