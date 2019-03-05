Прокуратура відкрила провадження через смерть робітника на меткомбінаті у Маріуполі

Провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности, которые повлекли смерть работника на металлургическом комбинате в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Facebook.

Как отмечается,под процессуальным руководством Мариупольской местной прокуратуры № 2 осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Установлено, что 4 февраля, около 15:45, 41 - летний житель Мариуполя выполнял демонтажные работы на агломашине №12 цеха Аглофабрики ЧАО "ММК им. Ильича", во время которых, на него упал скруббер весом 2 тонны, который оторвался из-за поврежденных креплений.

Из-за травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Фото: место происшествия (facebook.com/don.gp.gov.ru)

РБК-Украина писало, что в Мариуполе Донецкой области на металлургическом комбинате во время проведения работ по демонтажу произошло обрушение, в результате чего погиб один из сотрудников.

Напомним, в Мариуполе в января 2019 года на металлургическом комбинате имени Ильича произошел обвал железобетонной плиты, в результате чего погиб один рабочий, другой получил ранения.