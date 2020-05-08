Прокуратура відкрила справу через спалах COVID-19 в інтернаті на Закарпатті

Прокуратура Закарпатської області відкрила справу через спалах коронавірусу COVID-19 у Перечинській школі-інтернат для дітей сиріт. Про це повідомили в прес-службі прокуратуры.

Повідомляється, що станом на ранок 8 травня коронавірус підтвердили у 10 чоловік пов'язаних з даним навчальним закладом. Серед хворих - четверо дітей у віці від 12 до 15 років. Вони перебувають під наглядом медиків в обласній дитячій лікарні.

"Попередня правова кваліфікація в даному виробництві за ч. 1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь", - повідомили в прокуратурі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області поліція оголосила про підозрі директору будинку престарілих, де померли три людини від коронавірусу. Директора звинувачують у порушенні санітарних правил і норм. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Також повідомлялося, що в Дніпропетровській області правоохоронці відкрили справу через спалах COVID-19 в трьох реабілітаційних центрах міста Підгороднє. У центрах захворіли відразу 26 осіб.