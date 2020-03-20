Прокуратура відкрила справу через вбивство військового снайпером на Донбасі

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі українського військового від кулі снайпера в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними Офісу генпрокурора, кримінальне провадження було відкрите за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюють співробітники Служби безпеки України.

Зазначається, що з початку 2020 року в ході бойових дій на Донбасі загинув 41 український військовий, ще 182 - отримали поранення. У цей же період минулого року втрати українських сил складали 34 особи, а поранених було 222.

"Офіс генерального прокурора контролює хід усіх кримінальних проваджень за фактами втрат та поранень українських військовослужбовців в результаті збройної агресії РФ", - наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 19 березня на одній з позицій в Луганській області від кулі снайпера загинув український військовий. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Також РБК-Україна писало, що 20 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу Луганського український військовий отримав поранення. Бойовики вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.